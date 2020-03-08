По-королевски. Лыжник Большунов еще на шаг приблизился к победе в общем зачете Кубка мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов сделал еще один шаг на пути к победе в общем зачете Кубка мира. В воскресенье на этапе в Осло он выиграл "королевский" марафон - гонку на 50 км классическим стилем, что принесло ему малый Хрустальный глобус в зачете дистанционных гонок.

В нынешнем сезоне Большунов не знает себе равных. Норвежцы, коих на каждый этап Кубка мира приезжает столько, что не счесть, безнадежно отстают. Российский спортсмен не оставляет ни единого шанса тем, кто еще совсем недавно безраздельно властвовал.

Большунов выиграл "королевский" марафон второй год кряду. Причем он побеждает не только за счет собственного уникального стиля. Он хорошо адаптируется и к чужим правилам игры. К примеру, в масс-старте в столице Норвегии 23-летний россиянин расправился с хозяевами трассы уже на самом финише, продемонстрировав, наряду с выносливостью, завидного уровня спринтерские качества.

"Мы тщательного готовились к этой гонке, но и соперники подошли к ней очень серьезно, - сказал в беседе с ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко. - До последнего круга в голове держалась большая группа спортсменов, разборки начались на последних 3-4 километрах дистанции, а борьба за первое место развернулась только на финишной прямой. Она была очень жесткой, даже небольшие недочеты могли сыграть против нас, но Саша доказал, что в классическом стиле он один из сильнейших. Он во второй раз подряд победил в "королевском" марафоне, что раньше удавалось всего нескольким людям".

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала блистательное выступление Большунова подарком на 8 Марта. "Тяжелая гонка, Саня был просто выше всяких похвал, - сказала она ТАСС. - Всей команде сделал подарок, не только мне, в такой прекрасный день - 8 Марта. Гонка трудная, но он, как всегда, проявил все свои бойцовские качества".

Откуда не ждали

В контексте марафона в Осло фраза "тяжелая гонка" обретает дополнительный смысл. Усложняющим фактором как для самих спортсменов, так и для организаторов стал главный герой новостных сводок последних нескольких месяцев - коронавирус. Из-за него в Норвегии, где уже выявлено порядка 150 случаев заражения, было решено проводить гонку без зрителей. Так что за триумфальным финишем Большунова на стадионе наблюдали лишь тренеры, волонтеры и сервисмены.