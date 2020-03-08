По-королевски. Лыжник Большунов еще на шаг приблизился к победе в общем зачете Кубка мира

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов сделал еще один шаг на пути к победе в общем зачете Кубка мира. В воскресенье на этапе в Осло он выиграл "королевский" марафон - гонку на 50 км классическим стилем, что принесло ему малый Хрустальный глобус в зачете дистанционных гонок.
В нынешнем сезоне Большунов не знает себе равных. Норвежцы, коих на каждый этап Кубка мира приезжает столько, что не счесть, безнадежно отстают. Российский спортсмен не оставляет ни единого шанса тем, кто еще совсем недавно безраздельно властвовал.
Большунов выиграл "королевский" марафон второй год кряду. Причем он побеждает не только за счет собственного уникального стиля. Он хорошо адаптируется и к чужим правилам игры. К примеру, в масс-старте в столице Норвегии 23-летний россиянин расправился с хозяевами трассы уже на самом финише, продемонстрировав, наряду с выносливостью, завидного уровня спринтерские качества.
"Мы тщательного готовились к этой гонке, но и соперники подошли к ней очень серьезно, - сказал в беседе с ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко. - До последнего круга в голове держалась большая группа спортсменов, разборки начались на последних 3-4 километрах дистанции, а борьба за первое место развернулась только на финишной прямой. Она была очень жесткой, даже небольшие недочеты могли сыграть против нас, но Саша доказал, что в классическом стиле он один из сильнейших. Он во второй раз подряд победил в "королевском" марафоне, что раньше удавалось всего нескольким людям".
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала блистательное выступление Большунова подарком на 8 Марта. "Тяжелая гонка, Саня был просто выше всяких похвал, - сказала она ТАСС. - Всей команде сделал подарок, не только мне, в такой прекрасный день - 8 Марта. Гонка трудная, но он, как всегда, проявил все свои бойцовские качества".
Откуда не ждали
В контексте марафона в Осло фраза "тяжелая гонка" обретает дополнительный смысл. Усложняющим фактором как для самих спортсменов, так и для организаторов стал главный герой новостных сводок последних нескольких месяцев - коронавирус. Из-за него в Норвегии, где уже выявлено порядка 150 случаев заражения, было решено проводить гонку без зрителей. Так что за триумфальным финишем Большунова на стадионе наблюдали лишь тренеры, волонтеры и сервисмены.
Перед началом гонки в протоколе напротив фамилии другого российского лыжника, Андрея Ларькова, появилась отметка "не стартовал". После финиша Вяльбе рассказала о причинах неучастия спортсмена.
"Хочу всех предостеречь, чтобы не началась шумиха. Человек проснулся утром с температурой, улетел домой, - сказала Вяльбе ТАСС. - Приедет домой, конечно, чтобы сдать анализы, что в этом такого? Человек просто простыл, а там видно будет. Мне кажется, сейчас все, кто прилетает в Москву, проходят какие-то проверки".
Вероятность заражения спортсмена новым коронавирусом стремится к нулю, Вяльбе подчеркнула, что речь идет лишь о простуде.
На оставшихся этапах Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США, Ларькова мы не увидим. Несмотря на то что вирус уже добрался до обеих стран, этапы Кубка мира, по мнению Бородавко, состоятся. Этап в Квебеке пройдет с 14 по 15 марта, затем состоится гонка в американском Миннеаполисе (17 марта), завершится Кубок мира в канадском Кэнморе (20-21 марта).
"Борьба за первое место в общем зачете Кубка мира продолжается, расслабляться не будем. Завтра вылетаем в Канаду, где пока все по плану. Информации об отмене или изменении расписания в связи с коронавирусом не было, с лыжными гонками все в порядке, этапы состоятся", - сказал специалист.
Расклады Кубка мира
После этапа в Осло единственным конкурентом Большунова за большой Хрустальный глобус остается норвежец Йоханнес Клебо. Отрыв россиянина составляет 495 очков. В Кубке мира осталось провести пять гонок, так что Большунов теоретически может оформить победу в общем зачете уже в следующие выходные.
Но есть нюанс. Три из оставшихся гонок - спринты, объединенные в отдельный зачет со своими правилами подсчета очков, так называемый спринт-тур. За победу в каждой из гонок полагается 50 очков, суммарное первое место по итогам трех забегов принесет еще 200. Клебо - на текущий момент сильнейший спринтер мира - точно будет фаворитом тура и с высокой долей вероятности значительно сократит отставание от Большунова.
Помешать норвежцу показать класс в спринт-туре может лишь чудо. Так что судьба большого Хрустального глобуса - трофея, который ранее не завоевывал ни один российский лыжник, - будет решаться уже в двух заключительных забегах в Кэнморе. Там лыжникам предстоит помериться силами в масс-старте и гонке преследования (обе гонки - на 15 км), и здесь уже фаворитом будет Большунов.