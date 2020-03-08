Курашов: приоритетной задачей лыжных акробатов России была подготовка программ к ОИ-2022

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Приоритетной задачей российских лыжных акробатов в завершившемся международном сезоне была подготовка программ к чемпионату мира следующего года и к Олимпийским играм в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

В воскресенье завершился Кубок мира по лыжной акробатике. Заключительный этап прошел в Красноярске. В финале россиянин Павел Кротов стал вторым, победу одержал швейцарец Ноэ Рот. В зачете Кубка мира Кротов занял итоговое второе место, Максим Буров - третье. Победу одержал Рот.

"Попадание на пьедестал - это всегда хорошо, в целом мы довольны итогами сезона в лыжной акробатике, - сказал Курашов. - Вместе с тем в позапрошлом году мы выиграли общий зачет, в прошлом тоже лидировали, но поскольку в приоритете у нас была домашняя Универсиада в Красноярске, мы пожертвовали вторым Хрустальным глобусом. Если бы мы не выступали на Универсиаде, то завоевали бы его".

"В этом году мы не ставили задачи вернуть лидерство, мы даже не на всех этапах выступили, поскольку этот сезон для нас был тренировочным: мы отрабатывали новые программы как у девочек, так и у мальчиков. Наша задача была отработать и усложнить программы, с учетом того, что в следующем году в Китае пройдет чемпионат мира, еще через год - Олимпийские игры", - заметил он.

В женском зачете Кубка мира лучшей из россиянок стала Любовь Никитина (14-е место).