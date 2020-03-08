"Спартак" сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил на своей площадке московское "Динамо" со счетом 3:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артем Федоров (11-я минута), Илья Зубов (13) и Каспарс Даугавиньш (35). У проигравших отличились Вадим Шипачев (44) и Дмитрий Яшкин (60).

Лучший бомбардир регулярного чемпионата капитан "Динамо" Вадим Шипачев провел 700-ю встречу в КХЛ и стал шестым игроком, который достиг этой отметки. Больше матчей провели только Сергей Мозякин, Евгений Бирюков, Денис Кокарев, Данис Зарипов и Илья Каблуков.

Счет в серии до четырех побед сравнялся - 2-2. Следующий матч пройдет на льду "Динамо" 10 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Динамо" одержало победы во всех. В плей-офф "Спартак" и "Динамо" встречались один раз - в сезоне-2010/11 в первом раунде победу одержал "Спартак" со счетом 3-1 в серии.

"Динамо" лишь один раз не сумело по итогам регулярного чемпионата выйти в плей-офф КХЛ - в сезоне-2017/18, клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ в третий раз подряд и в шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда, в прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4. "Динамо" в прошлом сезоне дошло до второго раунда, где уступило московскому ЦСКА (1-4).