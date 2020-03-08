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Футбол в России

Тренер "Урала": перенос кубкового матча предопределил поражение от "Сочи"

Дмитрий Парфенов отметил, что его команда потеряла три дня, пока соперник целенаправленно готовился

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Перенос матча 1/4 финала Олимп - Кубка России против ярославского "Шинника" и детские ошибки игроков помешали екатеринбургскому "Уралу" добиться положительного результата во встрече 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов.

В воскресенье "Сочи" дома обыграл "Урал" со счетом 2:0. Игра Кубка России "Шинник" - "Урал", которая должна была пройти 4 марта в Ярославле, не состоялась из-за плохого состояния поля. Решение было принято в день матча.

"Считаем, что повлиял на подготовку к матчу тот факт, что был перенос. Команда три дня потеряла. "Сочи", наоборот, целенаправленно неделю готовился к матчу. Я думаю, что из-за этих факторов мы и уступили. Два мяча, которые мы пропустили, мы подарили сопернику. Именно тонуса нам не хватило. Потому что ошибки детские именно с этим связаны", - сказал Парфенов.

Он добавил, что победы в первом матче с "Сочи" удалось достичь благодаря высокой реализации моментов, мотивированности и мобильности игроков. Встреча первого круга прошла 26 августа и завершилась победой "Урала" со счетом 3:1.

"Сочи" остался на последней, 16-й строчке в турнирной таблице, команда набрала 18 очков в 20 матчах. "Урал" занимает восьмое место, в активе команды 25 очков после 21 матча.

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