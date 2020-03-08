Знарок надеется, что хоккеист "Спартака" Рылов сыграет в следующем матче плей-офф

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок надеется на возвращение в строй защитника Якова Рылова к пятому матчу серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

Четвертая встреча серии прошла в воскресенье и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. Рылов пропустил игру из-за травмы, полученной в третьем матче серии (5:4, в овертайме). Его заменил Тобиас Виклунд. Из-за этого в составе красно-белых оказалось пять иностранных полевых игроков и в заявку не попал словацкий вратарь Юлиус Гудачек.

"Решили сыграть в пять полевых легионеров. Яша завтра попробует потренироваться, надеюсь, что к следующей игре будет готов", - сказал Знарок.

Хоккеисты "Спартака" после двух периодов четвертого матча серии вели со счетом 3:0. "Начали неплохо, потом при счете 3:0 неправильно сыграли, прижались к своим воротам. Но удержали победу, молодцы", - отметил Знарок.

Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов считает, что его команда провалила начало игры. "Мы проспали первые десять минут, пропустили два гола, потом долго выходили из этой ситуации. В третьем периоде играли нормально уже, но два гола не хватило для победы. Играть надо с самого начала, а не с конца", - сказал Крикунов.

Счет в серии стал равным - 2-2. Пятая встреча противостояния состоится 10 марта на "ВТБ-Арене".