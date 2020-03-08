Даугавиньш: "Спартаку" нужно меньше удаляться в серии плей-офф КХЛ с "Динамо"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Игрокам московского "Спартака" нужно уменьшить количество удалений в следующих матчах серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Такое мнение журналистам высказал нападающий "Спартака" Каспарс Даугавиньш.

Четвертая встреча серии прошла в воскресенье и завершилась победой "Спартака" со счетом 3:2. Красно-белые получили семь малых штрафов.

"Надо как можно меньше удаляться. Дополнительные силы не получаем из-за ошибок", - отметил Даугавиньш.

В первых двух матчах серии победу одержало "Динамо", третья и четвертая игра остались за "Спартаком". "В Петровский парк едем спокойными, делать свою работу. Перелом в серии будет, когда кто-то выиграет четыре игры. Ни мы, ни они не будем сдаваться", - сказал журналистам нападающий "Спартака" Артем Федоров.

Пятый матч серии состоится 10 марта на "ВТБ-Арене".