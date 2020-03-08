Футболист "Локомотива" Магкеев назвал тяжелой победу над "Ахматом" в РПЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Станислав Магкеев отметил, что матч с грозненским "Ахматом" в 21-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) складывался тяжело для его команды. Об этом он рассказал журналистам после игры.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 1:0. В концовке встречи красную карточку получил защитник красно-зеленых Соломон Кверквелия. После этого эпизода в ворота "Локомотива" был назначен пенальти, который отразил Маринато Гилерме.

"Игра была тяжелой, много эмоций, - сказал Магкеев. - Мы владели игрой, но в конце были ошибка и пенальти. Ошибка ли это судьи? Ему виднее, слава богу, Гилерме вытащил".

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин пропускал игру из-за дисквалификации. "Проблем с физическим состоянием нет, мы хорошо поработали на сборах. Юрий Павлович дал установку перед игрой, мы выполняли задачу. В перерыве он не заходил, его не было", - добавил полузащитник.

"Локомотив" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков в 21 матче.