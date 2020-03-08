До двух побед. "Спартак" обыграл "Динамо" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил на своей площадке московское "Динамо" со счетом 3:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене красно-белых в присутствии 11 347 зрителей.

Болельщики "Спартака" подготовили два больших баннера. Один из них призывал команду биться до победного конца, а другой поздравлял прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Красно-белые на волне успеха мощно начали встречу и в середине первого периода с интервалом в две минуты забросили две шайбы усилиями Артема Федорова и Ильи Зубова. Хозяева продолжали создавать моменты у ворот Еременко, в то время как динамовцы в первом периоде провели только одну хорошую смену усилиями звена Вадима Шипачева.

"Решили сыграть в пять полевых легионеров. Яша завтра попробует потренироваться, надеюсь, что к следующей игре будет готов", - сказал Знарок после игры.

Знарок был вынужден заменить получившего травму защитника Якова Рылова на Тобиаса Виклунда. Из-за этого в составе красно-белых оказалось пять иностранных полевых игроков, и в заявку не попал словацкий вратарь Юлиус Гудачек, начинавший все предыдущие игры. С первых минут на последнем рубеже играл Никита Беспалов, заменивший Гудачека в начале третьего матча после второй пропущенной шайбы.

После камбэка "Спартака" в третьем матче серии, когда красно-белые отыгрались со счета 0:3 и в овертайме вырвали победу (5:4), психологическое преимущество перешло на сторону команды Олега Знарка. Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов перед четвертой встречей внес изменения в состав. В ворота вместо Ивана Бочарова вернулся Александр Еременко, игравший в первых двух встречах. Тему Пулккинен заменил Микса Индрашиса, а Максим Афиногенов - Андрея Алексеева.

Во втором периоде рисунок игры не поменялся. Хоккеисты "Динамо" перестали успевать за спартаковцами и проигрывали единоборства, из-за чего получали удаления. На 33-й минуте встречи гости остались втроем более чем на минуту. Двойное численное преимущество "Спартак" не реализовал, но при игре "пять на четыре" Каспарс Даугавиньш удачно сыграл на добивании и сделал счет 3:0.

В заключительной 20-минутке динамовцы стали играть намного активнее, а игроки "Спартака" отдали инициативу и прижались к своим воротам. В начале периода Шипачев реализовал численное преимущество. Бело-голубые продолжали давить и имели ряд хороших возможностей сократить разрыв до минимума, но в концовке матча команду Крикунова подвела недисциплинированная игра. Сначала Андре Петерссон и Андрей Миронов были наказаны за нарушения в зоне соперника, а затем Михаил Григорьев выбросил шайбу за пределы площадки из своей зоны.

"Начали неплохо, потом при счете 3:0 неправильно сыграли, прижались к своим воротам", - отметил Знарок.

Тем не менее команда Крикунова не сдалась и, поменяв вратаря на шестого полевого игрока, за 19 секунд до сирены одну шайбу отыграла усилиями Петерссона. На последних секундах бело-голубые и вовсе имели шанс перевести игру в овертайм, но Дмитрий Яшкин не попал по шайбе из выгодной позиции после передачи партнера из-за ворот. После финальной сирены нападающий "Спартака" Артем Федоров сильно бросил по воротам "Динамо", из-за чего на льду началась потасовка с участием всех игроков команд, конфликт удалось быстро погасить. В результате Федоров был наказан 10-минутным дисциплинарным штрафом, а защитник Егор Зайцев - малым штрафом за грубость.

"Время закончилось, началась драка, мы этим ничего не хотели показать, но какой смысл бросать по воротам, когда уже время игры закончилось", - сказал Яшкин после матча.

Серия начинается заново

После четырех матчей счет в серии сравнялся. Противостояние переезжает на "ВТБ-Арену", где 10 марта состоится пятый матч. Каждой из команд необходимо одержать две победы в трех играх.

"2-2 в серии, как 0-0, нам осталось выиграть две игры. Будем разбираться с ошибками. Мы хорошо провели третий период. Надо хорошо играть с первого периода", - отметил Шипачев.

"В Петровский парк едем спокойными, делать свою работу. Перелом в серии будет, когда кто-то выиграет четыре игры. Ни мы, ни они не будем сдаваться", - сказал журналистам Федоров.

Главный тренер "Динамо" также отметил, что для успеха в серии команде необходимо показывать хорошую игру с первой до последней минуты. "Мы проспали первые 10 минут, пропустили два гола, потом долго выходили из этой ситуации. В третьем периоде играли нормально уже, но два гола не хватило для победы. Играть надо с самого начала, а не с конца", - сказал Крикунов.

ЦСКА и "Ак Барс" в четвертьфинале

Если в противостоянии "Динамо" и "Спартака" самое интересное еще впереди, то серии с участием победителей конференций в воскресенье завершились. ЦСКА в Нижнем Новгороде сумел отыграть разницу в две шайбы по ходу третьего периода и вырвать победу в овертайме (3:2) у "Торпедо". Победную шайбу забросил лучший снайпер регулярного чемпионата Кирилл Капризов.