Определись полуфинальные пары женского чемпионата России по волейболу

"Протон" выиграл со счетом 3-2 (25:17, 24:26, 23:25, 25:20, 15:12). Первая встреча завершилась в пользу столичной команды со счетом 3-1. За победу в матче из пяти сетов начисляется одно очко, за победу со счетом 3-1 - два очка. Таким образом, в полуфинал вышел московский клуб.

В полуфинале московское "Динамо" сыграет с "Динамо" из Казани. Первый матч пройдет 14 марта в Москве, второй - через неделю в Казани. "Уралочка" из Свердловской области в те же даты встретится с калининградским "Локомотивом". Финальные матчи и встречи за третье место состоятся 28 марта и 4 апреля.