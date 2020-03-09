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Футбол в России

Неловкость рук. Серия спорных решений арбитра не лишила "Локомотив" победы над "Ахматом"

Железнодорожники остались в меньшинстве в концовке матча, Гилерме отразил пенальти
Эдер и Евгений Городов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Эдер и Евгений Городов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Основным предметом обсуждения стали неоднозначные решения главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

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В матче второго тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) Левников совершил несколько результативных ошибок, после чего не работал в высшем дивизионе. Шанс исправиться предоставился в игре 21-го тура между "Локомотивом" и "Ахматом", но и в этой встрече решения арбитра вызвали вопросы.

В концовке первого тайма мяч попал в руку стоящего в стенке в своей штрафной площади полузащитника "Ахмата" Исмаэла. После просмотра видеоповтора Левников решил не назначать 11-метровый удар, хотя сомнения по поводу того, было ли движение рукой акцентированным, остаются. В середине первого тайма полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк забил гол, который Левников справедливо отменил из-за игры рукой после подсказки видеоассистента рефери (VAR).

Главный спорный момент произошел на 83-й минуте, когда после удара футболиста гостей Евгения Харина мяч попал в ногу, а затем в руку находившемуся перед створом ворот защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Левников моментально принял решение указать на 11-метровую отметку и удалить грузинского футболиста. Судьи, отвечавшие за VAR, подтвердили вердикт главного арбитра. Голкипер хозяев Маринато Гилерме отразил пенальти в исполнении Фелипе Визеу, по итогам встречи вратарь сборной России был признан лучшим игроком матча.

Бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд в беседе с ТАСС поддержал решение главного арбитра. "Есть указание: если мяч сначала попал в одну часть тела, а потом отрикошетил в руку, игра рукой не считается. Но здесь другая ситуация: хоть мяч и отрикошетил от ноги, игрок заранее поставил руки неестественным образом для увеличения площади. Поэтому этот эпизод нужно рассматривать именно так", - сказал Бартфельд.

Также собеседник ТАСС считает, что защитник заслуженно получил красную карточку. "Локомотив" может оспорить удаление Кверквелии.

' YouTube/Матч ТВ'

Дебют женщины-арбитра в РПЛ

Организаторы матча подготовили несколько сюрпризов для болельщиц к Международному женскому дню. Все владелицы абонементов могли получить дополнительный бесплатный билет на игру с "Ахматом". При входе на территорию стадиона девушкам дарили цветы, также среди зрительниц проводился конкурс, победители которого могли посмотреть игру из VIP-ложи "РЖД-Арены".

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Главным футбольным подарком стало первое назначение на матч высшего дивизиона судьи-женщины. Анастасия Пустовойтова выступила в роли резервного арбитра. В мае прошлого года она обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, а в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин пропускал игру с "Ахматом" в связи с удалением в прошлом туре чемпионата. Специалист получил красную карточку за активные разговоры с арбитром. Семин славится тем, что эмоционально общается с судьями. Так что Пустовойтовой удалось избежать давления со стороны тренера, который, судя по числу спорных решений в матче, наверняка не оставил бы девушку без внимания.

Пустовойтова призналась после матча, что очень волновалась перед игрой. "Это исторический момент для всех российских арбитров-женщин - впервые девушке было доверено работать на встрече мужского элитного дивизиона. Если РПЛ рассматривать как космическое пространство, я, хотя это и очень сильно завышенное сравнение, могла бы назвать себя футбольной Валентиной Терешковой", - сказала Пустовойтова.

Она отметила, что получила огромнейший опыт. "Старалась выполнять свою работу максимально качественно, помогать своей команде судей, с которой мы были одним целым. Нужно отметить, что обе скамейки вели себя очень корректно, а встреча получилась достаточно зрелищной. Безусловно, хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра, буду продолжать серьезно работать, доказывать и ждать нового назначения, нового вызова", - заключила судья.

Отмененный гол и травма Чорлуки

Футболистами "Локомотива" от бровки руководил старший тренер Олег Пашинин. Под вопросом было участие защитника Ведрана Чорлуки, который в итоге вышел в стартовом составе. Второй матч подряд с первых минут начал 20-летний полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев.

Гол был забит на 32-й минуте, Миранчук ворвался в штрафную, обыграл защитника и отдал пас на Эдера, который отправил мяч в дальний угол.

На 69-й минуте повреждение получил Чорлука, который в итоге был вынужден покинуть поле. В матче против "Зенита" хорват также был заменен из-за небольшой травмы.

Несмотря на удаление в составе "Локомотива" в концовке встречи, "Ахмат" не смог устроить навал на ворота хозяев, и железнодорожники довели игру до победного конца. Гилерме отметил после встречи, что уверенной победа не получилась. "Когда у "Локо" будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать", - сказал голкипер "Локомотива".

"Локомотив" нельзя представить без Семина

Пашинин назвал победу заслуженной. "Самым главным был результат, удалось сделать подарок болельщикам и болельщицам в Международный женский день. Мы могли забивать еще больше, счет мог быть крупнее. Удаление внесло коррективы, но мы выстояли", - отметил помощник Семина.

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Пашинин добавил, что Семин участвовал в руководстве команды, даже находясь на трибуне. "Локомотив" не надо представлять без Юрия Семина. Вы знаете, что он не мог находиться в подтрибунном помещении. Определенным образом мы контактировали, но пусть это останется за кадром", - сказал Пашинин.

Один из лучших игроков в составе "Локомотива" Магкеев согласился с тем, что железнодорожники победили заслуженно. "Игра была тяжелой, много эмоций. Мы владели игрой, но в конце были ошибка и пенальти. Юрий Павлович дал установку перед игрой, мы выполняли задачу, в перерыве он не заходил, его не было", - сказал футболист.

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов считает, что ничейный результат был бы более закономерным. "Первый тайм прошел достаточно ровно, нашей бедой были потери в центре поля, из-за чего мы пропустили несколько контратак, а "Локомотив" выходит в быстрые атаки очень мощно. В концовке мы прибавили, замены усилили нашу игру. Могли не проиграть и увезти очко, это было важнейшей задачей", - заявил специалист.

Железнодорожникам удалось прервать трехматчевую серию без побед (одна ничья, два поражения), красно-зеленые поднялись на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 38 очков после 21 матча. "Ахмат" расположился на 15-м месте, набрав 20 очков. В следующем туре 13 марта грозненцы примут столичное "Динамо", а двумя днями позже подопечные Семина сыграют в гостях с "Ростовом".

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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