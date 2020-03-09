Неловкость рук. Серия спорных решений арбитра не лишила "Локомотив" победы над "Ахматом"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Основным предметом обсуждения стали неоднозначные решения главного арбитра встречи Кирилла Левникова.

На эту тему "Локомотив" в меньшинстве удержал победу над "Ахматом" в матче РПЛ

В матче второго тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком" (2:2) Левников совершил несколько результативных ошибок, после чего не работал в высшем дивизионе. Шанс исправиться предоставился в игре 21-го тура между "Локомотивом" и "Ахматом", но и в этой встрече решения арбитра вызвали вопросы. В концовке первого тайма мяч попал в руку стоящего в стенке в своей штрафной площади полузащитника "Ахмата" Исмаэла. После просмотра видеоповтора Левников решил не назначать 11-метровый удар, хотя сомнения по поводу того, было ли движение рукой акцентированным, остаются. В середине первого тайма полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк забил гол, который Левников справедливо отменил из-за игры рукой после подсказки видеоассистента рефери (VAR). Главный спорный момент произошел на 83-й минуте, когда после удара футболиста гостей Евгения Харина мяч попал в ногу, а затем в руку находившемуся перед створом ворот защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Левников моментально принял решение указать на 11-метровую отметку и удалить грузинского футболиста. Судьи, отвечавшие за VAR, подтвердили вердикт главного арбитра. Голкипер хозяев Маринато Гилерме отразил пенальти в исполнении Фелипе Визеу, по итогам встречи вратарь сборной России был признан лучшим игроком матча. Бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд в беседе с ТАСС поддержал решение главного арбитра. "Есть указание: если мяч сначала попал в одну часть тела, а потом отрикошетил в руку, игра рукой не считается. Но здесь другая ситуация: хоть мяч и отрикошетил от ноги, игрок заранее поставил руки неестественным образом для увеличения площади. Поэтому этот эпизод нужно рассматривать именно так", - сказал Бартфельд. Также собеседник ТАСС считает, что защитник заслуженно получил красную карточку. "Локомотив" может оспорить удаление Кверквелии.

' YouTube/Матч ТВ'

Дебют женщины-арбитра в РПЛ Организаторы матча подготовили несколько сюрпризов для болельщиц к Международному женскому дню. Все владелицы абонементов могли получить дополнительный бесплатный билет на игру с "Ахматом". При входе на территорию стадиона девушкам дарили цветы, также среди зрительниц проводился конкурс, победители которого могли посмотреть игру из VIP-ложи "РЖД-Арены".

Главным футбольным подарком стало первое назначение на матч высшего дивизиона судьи-женщины. Анастасия Пустовойтова выступила в роли резервного арбитра. В мае прошлого года она обслуживала финал женской Лиги чемпионов, летом работала на матче за третье место женского чемпионата мира, а в сентябре была включена в список судей на матчи Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Главный тренер железнодорожников Юрий Семин пропускал игру с "Ахматом" в связи с удалением в прошлом туре чемпионата. Специалист получил красную карточку за активные разговоры с арбитром. Семин славится тем, что эмоционально общается с судьями. Так что Пустовойтовой удалось избежать давления со стороны тренера, который, судя по числу спорных решений в матче, наверняка не оставил бы девушку без внимания. Пустовойтова призналась после матча, что очень волновалась перед игрой. "Это исторический момент для всех российских арбитров-женщин - впервые девушке было доверено работать на встрече мужского элитного дивизиона. Если РПЛ рассматривать как космическое пространство, я, хотя это и очень сильно завышенное сравнение, могла бы назвать себя футбольной Валентиной Терешковой", - сказала Пустовойтова. Она отметила, что получила огромнейший опыт. "Старалась выполнять свою работу максимально качественно, помогать своей команде судей, с которой мы были одним целым. Нужно отметить, что обе скамейки вели себя очень корректно, а встреча получилась достаточно зрелищной. Безусловно, хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра, буду продолжать серьезно работать, доказывать и ждать нового назначения, нового вызова", - заключила судья. Отмененный гол и травма Чорлуки Футболистами "Локомотива" от бровки руководил старший тренер Олег Пашинин. Под вопросом было участие защитника Ведрана Чорлуки, который в итоге вышел в стартовом составе. Второй матч подряд с первых минут начал 20-летний полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев. Гол был забит на 32-й минуте, Миранчук ворвался в штрафную, обыграл защитника и отдал пас на Эдера, который отправил мяч в дальний угол. На 69-й минуте повреждение получил Чорлука, который в итоге был вынужден покинуть поле. В матче против "Зенита" хорват также был заменен из-за небольшой травмы. Несмотря на удаление в составе "Локомотива" в концовке встречи, "Ахмат" не смог устроить навал на ворота хозяев, и железнодорожники довели игру до победного конца. Гилерме отметил после встречи, что уверенной победа не получилась. "Когда у "Локо" будет много голов? У нас редко это бывает, за все время в команде помню только раза три. Не можем выигрывать спокойно, мы любим страдать", - сказал голкипер "Локомотива". "Локомотив" нельзя представить без Семина Пашинин назвал победу заслуженной. "Самым главным был результат, удалось сделать подарок болельщикам и болельщицам в Международный женский день. Мы могли забивать еще больше, счет мог быть крупнее. Удаление внесло коррективы, но мы выстояли", - отметил помощник Семина.