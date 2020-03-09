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НХЛ

Передача Кучерова и буллит Сергачева не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Детройтом"

Встреча завершилась в серии буллитов

ТАСС, 9 марта. "Детройт" в серии буллитов победил "Тампу-Бэй" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе хозяев шайбы забросили Робби Фаббри (11-я минута), Дилан Ларкин (40), Энтони Манта (42) и Тайлер Бертуцци (45), отметившийся результативными передачами во всех голах его партнеров. У гостей отличились Брэйден Поинт (32, 46), Картер Верхаг (35) и Патрик Марун 52).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал голевой пас в эпизоде с первой шайбой Поинта и набрал 84-е очко в сезоне (33 гола + 51 результативная передача). Его одноклубник Михаил Сергачев реализовал буллит в послематчевой серии, Кучерову этого сделать не удалось.

"Тампа" занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 69 матчах. "Детройт идет последним, 16-м, имея в активе 39 очков после 70 встреч.

В следующем матче "Тампа" в ночь на среду на выезде сыграет с "Торонто", "Детройт" тогда же примет "Каролину".

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