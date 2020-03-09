Передача Кучерова и буллит Сергачева не спасли "Тампу" от поражения в матче с "Детройтом"

ТАСС, 9 марта. "Детройт" в серии буллитов победил "Тампу-Бэй" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Два очка Сергачева и шайба Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Робби Фаббри (11-я минута), Дилан Ларкин (40), Энтони Манта (42) и Тайлер Бертуцци (45), отметившийся результативными передачами во всех голах его партнеров. У гостей отличились Брэйден Поинт (32, 46), Картер Верхаг (35) и Патрик Марун 52).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал голевой пас в эпизоде с первой шайбой Поинта и набрал 84-е очко в сезоне (33 гола + 51 результативная передача). Его одноклубник Михаил Сергачев реализовал буллит в послематчевой серии, Кучерову этого сделать не удалось.