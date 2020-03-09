{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Чемпионский парад в первенстве Англии по футболу может быть отменен из-за коронавируса

Руководство Английской премьер-лиги рассматривает вариант проведения оставшихся матчей чемпионата при пустых трибунах

ТАСС, 9 марта. Парад с чествованием победителя чемпионата Англии по футболу может быть отменен в связи с мерами предосторожности по распространению коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Athletic.

Также руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант проведения оставшихся матчей чемпионата при пустых трибунах.

На данный момент после 29 из 38 туров лидирует "Ливерпуль", набрав 82 очка, до этого команда становилась чемпионом страны в сезоне-1989/90. Второе место занимает имеющий игру в запасе "Манчестер Сити", который набрал 57 очков.

В настоящий момент в Соединенном Королевстве подтверждено 280 случаев заражения коронавирусом нового типа. Трое заболевших умерли. Во всех случаях это были пожилые люди.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Локомотив" оспорит удаление защитника Кверквелии в матче с "Ахматом" в КДК РФС
На 83-й минуте после удара футболиста "Ахмата" Евгения Харина из штрафной площади мяч попал в ногу Кверквелии, затем отскочил в руку и вышел за пределы поля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС