Чемпионский парад в первенстве Англии по футболу может быть отменен из-за коронавируса

ТАСС, 9 марта. Парад с чествованием победителя чемпионата Англии по футболу может быть отменен в связи с мерами предосторожности по распространению коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Athletic.

Также руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вариант проведения оставшихся матчей чемпионата при пустых трибунах.

На данный момент после 29 из 38 туров лидирует "Ливерпуль", набрав 82 очка, до этого команда становилась чемпионом страны в сезоне-1989/90. Второе место занимает имеющий игру в запасе "Манчестер Сити", который набрал 57 очков.

В настоящий момент в Соединенном Королевстве подтверждено 280 случаев заражения коронавирусом нового типа. Трое заболевших умерли. Во всех случаях это были пожилые люди.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.