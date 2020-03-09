ЦСКА вдевятером проиграл "Ростову" в матче РПЛ, Безбородов назначил три пенальти

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. "Ростов" дома обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе хозяев отличились Роман Еременко (32-я минута), Ивелин Попов (53, с пенальти) и Павел Мамаев (63), у ЦСКА голом отметился Арнор Сигурдссон (25), еще один мяч в свои ворота направил защитник ростовчан Максим Осипенко (78).

На 20-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов удалил за нарушение в штрафной площади полузащитника армейцев Ильзата Ахметова и назначил пенальти, удар Еременко отбил Игорь Акинфеев. На 51-й минуте после просмотра видеоповтора Безбородов назначил второй пенальти в ворота ЦСКА и показал красную карточку Вадиму Карпову за нарушение на полузащитнике "Ростова" Ивелине Попове. Сигурдссон заработал пенальти на 83-й минуте в ворота "Ростова", голкипер хозяев Сергей Песьяков сумел отразить удар Федора Чалова.

Акинфеев отразил 14-й пенальти и повторил рекорд чемпионатов России, сравнявшись с Романом Березовским. Всего в ворота вратаря армейцев было назначено 48 пенальти, из которых не забито 18 (14 отраженных, 4 - мимо ворот). В ворота Березовского было назначено 52 пенальти, не забито также 18 (14+4). Для Ахметова и Карпова эти удаления стали первыми в карьере. Еременко, который выступал за ЦСКА с 2014 по 2017 год, провел свой первый матч против бывшей команды. За армейцев он провел 80 матчей, забил 20 мячей и отдал 17 голевых передач.

Вышедший на 58-й минуте Мамаев провел первый официальный матч с 7 октября 2018 года, тогда он выступал за "Краснодар". В 10-м туре чемпионата России краснодарцы проиграли в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:2, Мамаев отметился голом с пенальти. На следующий день Мамаев принял участие в двух драках в центре Москвы, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил его к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев. 17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. 28 сентября он подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон..

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" поднялся на второе место, в активе команды Валерия Карпина 38 очков. ЦСКА с 35 очками занимает пятую строчку. В следующем матче "Ростов" примет 15 марта московский "Локомотив", ЦСКА в тот же день сыграет дома с "Уфой".