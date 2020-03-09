{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Карпин назвал дебют Мамаева за футбольный клуб "Ростов" нормальным

Полузащитник вышел на поле во втором тайме матча против ЦСКА и забил гол

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал нормальным дебют полузащитника команды Павла Мамаева в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. Об этом Карпин заявил журналистам.

На эту тему
ЦСКА вдевятером проиграл "Ростову" в матче РПЛ, Безбородов назначил три пенальти

Мамаев появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Данила Глебова, и через пять минут забил гол. Встреча, прошедшая на "Ростов-Арене" завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ростова".

"Нормально", - сказал Карпин, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает дебют Мамаева.

В первом матче весенней части чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:1), который прошел в Грозном 29 февраля, Мамаев не попал в заявку команды. Предыдущий официальный матч Мамаев провел в составе "Краснодара" 7 октября 2018 года, в 10-м туре чемпионата России краснодарцы проиграли в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:2, Мамаев отметился голом с пенальти. На следующий день Мамаев принял участие в двух драках в центре Москвы, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил его к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. 28 сентября он подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах премьер-лиги "Ростов" смог в январе, когда открылся новый период дозаявок.

Мамаеву 31 год, он выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. Клуб расторг контракт с ним 20 сентября 2019 года. Также футболист представлял московские ЦСКА (2007-2013) и "Торпедо" (2005-2007).

Теги
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Спартак" с минимальным счетом уступил "Краснодару" в матче РПЛ
Единственный гол забил Ари, который реализовал пенальти на 71-й минуте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС