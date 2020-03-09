Карпин назвал дебют Мамаева за футбольный клуб "Ростов" нормальным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал нормальным дебют полузащитника команды Павла Мамаева в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. Об этом Карпин заявил журналистам.

Мамаев появился на поле на 58-й минуте встречи, заменив Данила Глебова, и через пять минут забил гол. Встреча, прошедшая на "Ростов-Арене" завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ростова".

"Нормально", - сказал Карпин, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает дебют Мамаева.

В первом матче весенней части чемпионата России против грозненского "Ахмата" (1:1), который прошел в Грозном 29 февраля, Мамаев не попал в заявку команды. Предыдущий официальный матч Мамаев провел в составе "Краснодара" 7 октября 2018 года, в 10-м туре чемпионата России краснодарцы проиграли в гостях петербургскому "Зениту" со счетом 1:2, Мамаев отметился голом с пенальти. На следующий день Мамаев принял участие в двух драках в центре Москвы, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил его к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. 28 сентября он подписал соглашение с "Ростовом" на два года с возможностью продления еще на сезон. Заявить футболиста для участия в матчах премьер-лиги "Ростов" смог в январе, когда открылся новый период дозаявок.

Мамаеву 31 год, он выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. Клуб расторг контракт с ним 20 сентября 2019 года. Также футболист представлял московские ЦСКА (2007-2013) и "Торпедо" (2005-2007).