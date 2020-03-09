Тедеско остался доволен игрой "Спартака" в матче РПЛ с "Краснодаром"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал хорошим качество игры своей команды в матче чемпионата России по футболу с "Краснодаром". Об этом Тедеско рассказал на пресс-конференции.

Встреча 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась победой "Краснодара" со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Ари.

"Мы крайне разочарованы поражением, считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но "Краснодар" - хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе" - сказал Тедеско.

"Что еще огорчило помимо поражения - слишком много желтых карточек, во многом из-за них мы и проводили замены. Именно поэтому мы заменили Самюэля Жиго, а не Илью Кутепова. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много желтых. В последние минуты мы немножко потеряли голову, и план был нарушен", - добавил главный тренер "Спартака".

"Краснодар" занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко в 21 матче. "Спартак" занимает 10-е место с 25 очками после 21 тура. В следующем туре "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом" 14 марта, "Краснодар" 15 марта встретится на выезде с замыкающим турнирную таблицу "Сочи".