НОК Италии принял решение о запрете всех спортивных мероприятий до 3 апреля

ТАСС, 9 марта. Национальный олимпийский комитет Италии принял решение об отмене всех спортивных мероприятий на территории страны до 3 апреля из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято после встречи президента организации Джованни Малаго и представителей спортивных федераций Италии. В ближайшее время решение будет закреплено указом премьер-министра страны Джузеппе Конте. Указ будет действовать для всех соревнований внутри страны.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.