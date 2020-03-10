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Решение о проведении женского ЧЕ по спортивной гимнастике во Франции будет принято в марте

Турнир должен пройти с 30 апреля по 3 мая

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Европейский гимнастический союз (UEG) примет окончательное решение о проведении женского чемпионата Европы по спортивной гимнастике 2020 года во Франции в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба UEG.

Во Франции число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом составляет к настоящему моменту 1412, 30 из них - с летальным исходом. Начиная с понедельника в стране вводится ограничение на проведение любых мероприятий с более чем 1 тыс. участников и полный запрет на какие-либо собрания в зонах повышенной угрозы заражения. Чемпионат Европы должен пройти с 30 апреля по 3 мая.

"UEG тесно сотрудничает с местным организационным комитетом для мониторинга ситуации, поскольку участники прибывают на турнир с 26 апреля. Окончательное решение будет принято к концу марта", - говорится в сообщении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тысячи умерли.

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Летние олимпийские виды спортаРаспространение коронавируса нового типа
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