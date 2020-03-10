Агапитов надеется, что перенос московского ЧЕ не повлияет на отбор тяжелоатлетов к Играм

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов надеется, что ситуация с переносом московского чемпионата Европы на июнь не окажет влияния на квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом он сказал ТАСС.

Во вторник Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) объявила о переносе турнира, который должен был состояться с 4 по 12 апреля, на период с 13 по 21 июня. Данное решение было вызвано вспышкой коронавируса. На чемпионате Европы разыгрываются олимпийские лицензии. Также был перенесен выборный конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

"Решение о переносе не стало неожиданным в свете той паники, которая стоит в Европе из-за коронавируса, - сказал Агапитов. - Я не совсем согласен с этим решением по причине того, что ущемляются права спортсменов из стран, где проблема с вирусом низкая и которые хотят отобраться на Олимпийские игры. Я надеюсь, что возможность отбора на Игры у всех спортсменов будет сохранена".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.