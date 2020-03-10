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КХЛ

Знарок: поражение "Спартака" в пятом матче плей-офф КХЛ с "Динамо" не является трагедией

После победы в пятой встрече бело-голубые повели в серии со счетом 3-2

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок считает, что в поражении его команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от "Динамо" трагедии нет. Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

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Встреча прошла на "ВТБ-Арене" и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:1. Бело-голубые повели в серии до четырех побед со счетом 3-2.

"Ошибка в моменте с первом голом, потом незасчитанный гол. Могли выйти из этой ситуации в концовке, но, к сожалению, неправильно сыграли при счете 1:2. Но трагедии нет, готовимся к следующему матчу. У нас были хорошие моменты, в большинстве неплохо отыграли", - отметил Знарок.

Защитник "Спартака" Иван Вишневский считает, что команду подвела в пятом матче реализация моментов. "В таких играх все зависит от мелочей, с ними соперник сегодня справился лучше. В концовке правильно, что рисковали, это же плей-офф. Будем готовиться к следующему матчу", - сказал Вишневский.

Шестая встреча противостояния запланирована 12 марта на домашней арене "Спартака". Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек.

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Знарок, Олег Валерьевич
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