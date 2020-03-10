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КХЛ

Крикунов: хоккеисту "Динамо" Яшкину нужно больше думать о команде, а не о себе

Хоккеист заработал удаление в конце периода, из-за чего его команда пропустила в меньшинстве
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов считает, что удача помогла его команде одержать победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Спартаком". Такое мнение Крикунов высказал на пресс-конференции.

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Встреча прошла на "ВТБ-Арене" и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:1, бело-голубые повели в серии до четырех побед со счетом 3-2. В концовке третьего периода динамовцы при счете 2:0 получили два удаления подряд, одно из которых в чужой зоне заработал нападающий Дмитрий Яшкин. Команда Крикунова пропустила шайбу, после чего дважды забили в пустые ворота.

"Не хотели проигрывать третью игру подряд, ребята настроились, играли внимательно. Забили первый гол, потом противник начал атаковать, пытались поймать на контратаке. В конце нахватали удалений и могли упустить победу, хорошо, что шайба удачно отскочила и забили гол в пустые ворота, это удача. Дмитрий Яшкин побежал забивать гол в пустые ворота и оставил нас втроем, надо больше думать не о себе, а о команде", - сказал Крикунов.

Шестая встреча противостояния состоится 12 марта на домашней арене "Спартака".

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