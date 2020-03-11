Причиной вероятного переноса ЧЕ является невозможность участия скалолазов нескольких стран

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российская сторона готова к проведению чемпионата Европы по скалолазанию, но его перенос необходим из-за невозможности участия в турнире спортсменов из нескольких зарубежных стран. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Чемпионат Европы по скалолазанию должен был пройти в Москве с 20 по 27 марта. В среду президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис обратился с официальным письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения чемпионата Европы в Москве в более поздние сроки. Чемпионат Европы по скалолазанию является последним отборочным этапом на Олимпиаду в Токио для представителей континента. В данный момент рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к Олимпийским играм 2020 года.

"Просьба о переносе соревнований поступила не от нас, Федерация скалолазания России, организаторы чемпионата Европы и Москва готовы к проведению турнира. Но Международная федерация спортивного скалолазания попросила нас перенести срок проведения соревнований, потому что уже сейчас несколько стран не могут принять в них участие, ситуация не улучшается и в ближайшие 10 дней может только ухудшиться, - отметил Бычков. - К международной федерации стали обращаться Национальные олимпийские комитеты других стран с просьбой разъяснить ситуацию с проведением чемпионата Европы, кто-то уведомил, что их команда точно не сможет выехать из своей страны, например, израильские и французские спортсмены. Мы тоже не стали настаивать на проведении чемпионата именно в марте, в данной ситуации перенос является наиболее приемлемым решением".

"Письмо от Международной федерации спортивного скалолазания поступило в канцелярию мэра, мы уже готовим письмо в Москомспорт, Минспорт с предложениями о переносе. Для нас это не очень хорошо, команда готовилась, более того, начался монтаж площадки, готово очень многое. Будут финансовые и организационные потери, но никто не гарантирует, что турнир состоится в июне, может быть, отменят и его. Но если в июне чемпионат Европы нельзя будет провести по той же причине коронавируса, то под угрозой будут и сами Олимпийские игры", - заключил собеседник ТАСС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.