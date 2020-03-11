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Футбол в России

Минспорт Московской области пока не получал запросы на проведение матчей РПЛ и КХЛ

Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство физической культуры и спорта Московской области пока не получало запросов на использование инфраструктуры региона для проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Роман Терюшков.

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Согласно указу мэра Москвы, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в чемпионате России по футболу будет сыграно пять встреч, также в столице проводятся матчи плей-офф КХЛ.

"Если в этом будет необходимость, мы готовы предоставить арены для соревнований, но к нам пока запросов не поступало. Как только это случится, с позиции Министерства здравоохранения мы будем принимать это во внимание, и после этого окончательно решим, - сказал Терюшков. - У нас такого указа нет, поэтому на территории Московской области мы работаем в штатном режиме".

Министр не стал говорить, будут ли введены подобные ограничения на проведение соревнований и других массовых мероприятий в Подмосковье. "Надо смотреть по распространению заболевания. Будет необходимость, такие меры будут введены", - подчеркнул он.

В Московской области футбольные матчи могут пройти в Химках и Раменском, где есть стадионы, на которых раньше проводились матчи РПЛ. В Раменском арена еще 10 лет назад принимала игры выступавшего в элите "Сатурна", на "Арене-Химки" проводили свои матчи столичные ЦСКА и "Динамо". Однако стадион в Химках, вмещающий около 19 тыс. зрителей, является домашним для одноименного клуба. Также здесь пройдет встреча 1/4 финала Олимп - Кубка России между "Шинником" и "Уралом".

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