Источник: клубы РПЛ сами определят формат проведения матчей после указа мэра Москвы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сами определять формат проведения матчей после указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам между Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ.

Футбол и хоккей под ограничением. В Москве сократят число зрителей на матчах РПЛ и КХЛ

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в чемпионате России по футболу будет сыграно пять встреч, также в столице проводятся матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Клубы как организаторы матчей будут определять формат проведения: кого из зрителей пускать и пускать ли вообще", - сказал источник.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.