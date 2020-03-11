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Футбол в России

Источник: клубы РПЛ сами определят формат проведения матчей после указа мэра Москвы

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут сами определять формат проведения матчей после указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам между Российским футбольным союзом (РФС) и РПЛ. 

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля в столице из-за угрозы коронавируса запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. В течение месяца в Москве в чемпионате России по футболу будет сыграно пять встреч, также в столице проводятся матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Клубы как организаторы матчей будут определять формат проведения: кого из зрителей пускать и пускать ли вообще", - сказал источник.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Российский футбол
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