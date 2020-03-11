Григорий Иванов: запрет продажи билетов на матч РПЛ с "Рубином" станет ударом для "Урала"

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Запрет на продажу билетов на ближайший матч "Урала" в рамках Тинькофф - Российской премьер-лиги после решения местных властей станет большим ударом для клуба. Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

Проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек ограничено в Свердловской области до конца апреля для снижения рисков распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду департаментом информационной политики региона. "Урал" до конца апреля 21 марта в рамках чемпионата сыграет с "Рубином", 5 апреля - с "Тамбовом", 26 апреля - с "Динамо". Ранее министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сообщил ТАСС, что матч 21 марта с "Рубином" точно пройдет при пустых трибунах.

"Мы еще никаких бумаг не получали. Если будет официальный указ, то, естественно, мы остановим продажу билетов, которых у нас сейчас и так не очень много продано на следующий матч. Для нас это будет большим ударом, но что делать", - сказал Иванов.

"Урал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 21 игре 25 очков.