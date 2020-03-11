МОК не принял предложение мэра Олимпии отложить церемонию зажжения олимпийского огня

По словам мэра, возникли две проблемы, связанные с эпидемией коронавируса. "Одна касается самой церемонии зажжения олимпийского огня, а вторая - последствий, которые будет иметь эта эпидемия для туризма и экономики региона. Что касается церемонии зажжения, то, к сожалению, она во второй раз в истории пройдет без зрителей и с минимальным числом приглашенных лиц из-за границы, из Международного олимпийского комитета, греческого правительства и так далее. Это превращает церемонию из праздника в процедуру, которая для нас абсолютно не радостная. Потому что зажжение олимпийского огня - это большое событие, которое посылает сигналы по всему миру", - сказал Георгиопулос.

По его мнению, отсутствие зрителей на античном стадионе и присутствие там лишь примерно 50-60 официальных лиц, которые будут следить за церемонией, не представляет ее наилучшим образом. "Тем более что церемония зажжения огня - это не только телевизионная картинка, она - символ, который свидетельствует о таких мировых ценностях, как мир, братство, солидарность народов, честная состязательность. Это все не будет иметь того авторитета и блеска, величия, которое должно быть у этой церемонии", - сказал мэр.

Он сообщил, что именно по этой причине он несколько дней назад сделал предложение Международному олимпийскому комитету перенести церемонию зажжения олимпийского огня. "Перенести на два месяца, примерно на конец мая, с надеждой, что тогда будут более хорошие погодные условия, у нас будет более высокая температура воздуха и во всем мире будет лучше ситуация с эпидемией коронавируса. Но МОК не принял это предложение. Предполагаю, что у него есть на это свои причины, потому что на этот счет проводится работа уже несколько лет, наши японские друзья готовы принять сейчас на своей территории олимпийский огонь, чтобы при помощи эстафеты олимпийского огня доставить его во все города и районы Японии. Так как такое решение принято, то мы, как мэрия, помогаем тому, чтобы церемония зажжения огня прошла как можно лучше. Надеюсь, что все пройдет хорошо", - сказал Георгиопулос.

Борьба против коммерциализации Олимпиад

Глава администрации напомнил, что в 1984 году впервые церемония зажжения олимпийского огня прошла в Древней Олимпии без зрителей. "Тогда его зажигали для Игр в Лос-Анджелесе. Мэрия приняла такое решение, потому что в мире тогда развернулось целое движение против мощной коммерциализации Олимпийских игр. В Олимпии считали, что Олимпийские игры проводятся не по экономическим и не по торговым причинам. В 1984 году мэр Олимпии перекрыл доступ к дороге, которая ведет к античному стадиону, возникла тогда и реакция со стороны жителей региона. Потому что Олимпия должна играть именно эту роль", - сказал Георгиопулос.

По его словам, Олимпийские игры - это очень успешный институт, всемирно успешный. Возможно, это самый успешный спортивный институт, институт культуры. "За ними наблюдают столько людей, и Игры посылают сигналы всему миру. Мы пытаемся показать, что в Древней Греции игры были ради славы, ради венка победителя, поэтому в 1984 году стадион закрыли для зрителей. Сегодня, к сожалению, возникла другая ситуация. Появилась всемирная угроза распространения вируса. Правительства по всему миру принимают меры. Спортивные соревнования, футбольные матчи идут без зрителей, с закрытыми трибунами. Это сейчас происходит и здесь", - сказал Георгиопулос.

Меры по поддержке туризма

Мэр подчеркнул, что распространение коронавируса, меры правительства по его профилактике, а также отмена туров из-за рубежа наносят огромный ущерб Олимпии. "Представьте себе, что три вечера назад из 2000 мест в гостиницах были всего шесть забронированных номеров. Это потери, равные 95%. Поэтому мы попросили правительство принять меры по поддержке, чтобы укрепить немного туристический рынок", - сказал он.

"Олимпия в марте обычно имела порядка 150 групп посетителей, в основном из европейских школ, которые приезжали и на католическую пасху. Она будет менее чем через месяц. Туризм здесь в это время был очень развитым. К сожалению, сейчас у нас проблемы. Посмотрим, какие меры примет правительство. Насколько я знаю, 16 марта на Еврогруппе примут решения для всей Европы", - заключил мэр.