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Лига чемпионов

СМИ: футбольная Лига чемпионов может быть приостановлена в четверг из-за коронавируса

Несколько матчей турнира прошли без зрителей
Описание
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса. Об этом в эфире испанской радиостанции Сadena ser сообщил журналист газеты AS Хавьер Маталланас.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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