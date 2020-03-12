СМИ: футбольная Лига чемпионов может быть приостановлена в четверг из-за коронавируса

ТАСС, 12 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за коронавируса. Об этом в эфире испанской радиостанции Сadena ser сообщил журналист газеты AS Хавьер Маталланас.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.