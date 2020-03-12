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НБА

СМИ: коронавирус обнаружен у второго баскетболиста "Юты"

По данным портала JDF Sports, вторым заболевавшим после Руди Гобера стал Эммануэль Мудиай
Эммануэль Мудиай AP Photo/Michael Ainsworth
Описание
Эммануэль Мудиай
© AP Photo/Michael Ainsworth

ТАСС, 12 марта. Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Эммануэль Мудиай стал вторым игроком североамериканского клуба, у которого обнаружен коронавирус. Об этом сообщает портал JDF Sports.

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Ранее в четверг из соображений безопасности была отменена встреча регулярного сезона НБА между "Оклахомой" и "Ютой". По данным телеканала TSN, положительный тест на коронавирус несколько дней назад сдал центровой "Юты" Руди Гобер, однако он не присутствовал вместе с командой в Оклахоме. По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, игроки "Юты" останутся в Оклахоме на карантине. Также сообщается, что баскетболистам "Кливленда", "Нью-Йорка", "Бостона", "Детройта" и "Торонто" посоветовали исключить контакт с окружающими на ближайшее время, все эти клубы недавно проводили матчи против "Юты".

Пресс-служба "Юты" не сообщает имена конкретных игроков, у которых есть подозрения на инфицирование коронавирусом, но заявляет, что результат анализов на коронавирус одного из баскетболистов оказался положительным. Об этом стало известно команде непосредственно перед матчем с "Оклахомой", в связи с чем и была отменена игра. После появления информации о первом заболевшем игроке руководство НБА приняло решение приостановить матчи регулярного чемпионата на неопределенный срок.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба, за пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс., всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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