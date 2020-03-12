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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Барыс" проведет домашние матчи второго раунда плей-офф КХЛ с "Сибирью" без зрителей

На территории Казахстана с 13 марта введен запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса
Игроки ХК "Барыс" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки ХК "Барыс"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 12 марта. "Барыс" из Нур-Султана сыграет в домашних матчах второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской "Сибирью" при пустых трибунах. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, комментарий которого приводит портал vesti.kz.

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С 13 марта из-за угрозы распространения коронавируса на территории Казахстана введен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе конференций и спортивных соревнований.

"Игры не отменяются, не будет зрителей. Это международная практика. Во всех европейских странах крупнейшие команды играют, но посетителей нет. Такое же решение принято у нас", - заявил Тугжанов, отвечая на вопрос об играх "Барыса" в плей-офф КХЛ.

Серия "Барыса" против "Сибири" начнется 17 марта в Нур-Султане, там же 19 марта состоится второй матч серии, 21 и 23 марта команды сыграют в Новосибирске. Серия идет до четырех побед. При необходимости команды сыграют 25 марта в Нур-Султане, 27 марта - в Новосибирске, 29 марта - в Нур-Султане.

В первом раунде плей-офф "Барыс" выиграл серию у магнитогорского "Металлурга" с общим счетом 4-1.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения, в Казахстане на данный момент случаи заражения новым коронавирусом не выявлены.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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