ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей на московских матчах

ТАСС, 12 марта. Футбольная национальная лига (ФНЛ) до 10 апреля ввела лимит на количество присутствующих на стадионе на московских матчах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.
До 10 апреля в ФНЛ в Москве пройдут следующие матчи: "Чертаново" - "Мордовия" (15 марта), "Торпедо" - "Ротор" (29 марта), "Спартак-2" - "Химки" (29 марта), "Чертаново" - "Нижний Новгород" (29 марта), "Чертаново" - "Армавир" (8 апреля) и "Спартак-2" - "Томь" (8 апреля).
Введение ограничений на массовые мероприятия является одним из способов борьбы с распространением нового коронавируса. В России зафиксировано 28 случаев заражения.