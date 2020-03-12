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Отмена соревнований из-за коронавируса

ФНЛ ввела ограничение на количество зрителей на московских матчах

Решение принято в свете распоряжения мэра Москвы

ТАСС, 12 марта. Футбольная национальная лига (ФНЛ) до 10 апреля ввела лимит на количество присутствующих на стадионе на московских матчах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин своим указом запретил проводить в Москве массовые мероприятия, посещаемость которых составляет более 5 тыс. человек. Директива введена из-за угрозы заражения коронавирусом и действует до 10 апреля.

До 10 апреля в ФНЛ в Москве пройдут следующие матчи: "Чертаново" - "Мордовия" (15 марта), "Торпедо" - "Ротор" (29 марта), "Спартак-2" - "Химки" (29 марта), "Чертаново" - "Нижний Новгород" (29 марта), "Чертаново" - "Армавир" (8 апреля) и "Спартак-2" - "Томь" (8 апреля).

Введение ограничений на массовые мероприятия является одним из способов борьбы с распространением нового коронавируса. В России зафиксировано 28 случаев заражения.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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