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Отмена соревнований из-за коронавируса

FIBA приостановила проведение соревнований под эгидой организации из-за коронавируса

Под эгидой FIBA проводятся чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры к Олимпийским играм и олимпийский турнир
Описание
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 12 марта. Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла решение приостановить проведение соревнований под эгидой организации по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

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Под эгидой FIBA проводятся чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры к Олимпийским играм и олимпийский турнир. Российские баскетболисты участвуют в отборочном турнире к Играм-2020, который пройдет в Хорватии. В группе у россиян запланированы матчи с командами Мексики (24 июня) и Германии (25 июня). FIBA также проводит Лигу чемпионов, где участвует российский клуб "Нижний Новгород".

"Учитывая текущую ситуацию со вспышкой коронавируса, в целях защиты здоровья и безопасности игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков FIBA сегодня объявила, что все соревнования под эгидой организации приостановлены с завтрашнего дня, 13 марта. FIBA будет продолжать ежедневно следить за ситуацией и оценивать возможности для возобновления соответствующих соревнований, где будет позволять ситуация", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
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