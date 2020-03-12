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Отмена соревнований из-за коронавируса

На матч РПЛ между "Уралом" и "Рубином" будет допущено до 5 тыс. болельщиков

Клуб решил не проводить домашнюю игру 21 марта без зрителей
Болельщики "Урала" Антон Басанаев/ТАСС
Описание
Болельщики "Урала"
© Антон Басанаев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" не будет проводить домашнюю игру Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" 21 марта без зрителей. На матч будут допущены до 5 тыс. болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальной странице "Урала" ВКонтакте.

Ранее свердловские власти сообщили, что домашние игры "Урала" против казанского "Рубина", "Тамбова" и московского "Динамо" пройдут без зрителей в связи с мерами, которые были приняты из-за распространения коронавируса.

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"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавируса, и предписанием правительства региона, футбольный клуб "Урал" принял решение провести матч 21-го тура РПЛ против "Рубина" на стадионе "Екатеринбург-Арена" в присутствии не более 5 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что по состоянию на 12 марта клуб реализовал около пяти тысяч билетов на матч. "Таким образом, посетить данный матч смогут все владельцы сезонных абонементов, а также все болельщики, уже купившие билеты на эту встречу. Продажи билетов и абонементов, начиная с 12 марта, закрыты и открываться не будут. Также не будет открываться гостевой сектор стадиона", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе Минспорта Свердловской области ТАСС уточнили, что решение клуба не противоречит рекомендации министерства. 11 марта свердловские власти сообщили, что в регионе введено ограничение на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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