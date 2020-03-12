Чемпион мира в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон шокирован проведением этапа в Мельбурне

По признанию Хэмилтона, он шокирован тем, что проведение гонки вообще планируется в данных обстоятельствах. На вопрос о том, почему, по его мнению, этап в Мельбурне все же состоятся, он ответил: "Деньги правят всем, и к этому мало что могу добавить". "Не считаю, что должен избегать высказывать свое мнение", - сказал Хэмилтон.

ТАСС, 12 марта. Шестикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон считает, что в нынешней ситуации вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания не следует проводить этап Гран-при Австралии. Его комментарий приводит в четверг газета Guardian .

Ранее британская команда "Макларен" отказалась от участия в Гран-при Австралии после того, как у ее сотрудников был обнаружен коронавирус.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" в Мельбурне запланирован на 13-15 марта. Второй этап, который состоится в Бахрейне с 20 по 22 марта, из-за коронавируса впервые в истории автогонок пройдет без зрителей.

Ранее руководство "Формулы-1" перенесло на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля. Позднее издание Motorsport Week сообщило о возможном переносе Гран-при Вьетнама, запланированного на 3-5 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.