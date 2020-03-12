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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Макларен" отказался от участия в Гран-при Австралии "Формулы-1"

У сотрудников команды обнаружили коронавирус
Болид пилота "Макларена" Ландо Норриса EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Болид пилота "Макларена" Ландо Норриса
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 12 марта. Британская команда чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение принято в связи с выявлением у одного из сотрудников команды коронавируса. 

"Сотрудник команды был протестирован и отправлен на карантин, как только у него появились первые симптомы, теперь он будет проходить лечение в местных органах здравоохранения. Команда подготовилась к этому событию и оказывает постоянную поддержку своему сотруднику, который теперь находится на карантине. "Макларен" сотрудничает с соответствующими местными властями, чтобы помочь их расследованиям и анализу", - говорится в сообщении.

Первый этап нового сезона "Формулы-1" в Мельбурне запланирован на 13-15 марта. Второй этап "королевских гонок", который состоится в Бахрейне с 20 по 22 марта, из-за коронавируса впервые в истории автогонок пройдет без зрителей.

Ранее руководство "Формулы-1" перенесло на неопределенный срок Гран-при Китая, который должен был пройти 17-19 апреля. Позднее издание Motorsport Week сообщило о возможном переносе Гран-при Вьетнама, запланированного на 3-5 апреля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что вызванная коронавирусом вспышка болезни стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь распространилась на 114 стран, заразились более 118 тыс. человек.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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