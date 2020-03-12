ХК "Салават Юлаев" приостановил продажу билетов на матч с "Ак Барсом" из-за коронавируса

УФА, 12 марта. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" объявил о приостановке продажи билетов на второй домашний матч 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру против казанского "Ак Барса", запланированную на 24 марта. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче. Данные меры продиктованы в рамках рекомендаций КХЛ по нераспространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

При этом уже проданные билеты на игры, запланированные на 22 и 24 марта, действительны. В случае, если будет принято решение о недопуске болельщиков на трибуны, стоимость билетов будет возмещена, добавили в пресс-службе.

Первые две игры четвертьфинальной серии запланировано провести 18 и 20 марта в Казани. 22 и 24 марта команды проведут матчи в Уфе. При необходимости команды сыграют 26 марта в Казани, 28 марта - в Уфе, 30 марта - в Казани.

В первом раунде плей-офф КХЛ "Салават Юлаев" выиграл серию у омского "Авангарда" (4-2), "Ак Барс" победил нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4-0.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.