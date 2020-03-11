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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Данное решение связано с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 марта. Московский ЦСКА приостановил продажу билетов на встречи второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"В связи с указом мэра Москвы мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина. Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено - не более 5000 участников и болельщиков. Волноваться нет смысла. Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды", - говорится в сообщении.

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