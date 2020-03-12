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КХЛ

Дерби без зрителей. "Спартак" и "Динамо" впервые в истории КХЛ сыграют при пустых трибунах

Решение лиги о проведении матча без зрителей связано как с указом мэрии, так и с отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек
Перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и "Динамо" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Перед шестым матчем серии первого раунда плей-офф КХЛ между "Спартаком" и "Динамо"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоится без зрителей. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых в Парке легенд и начнется в 19:30 мск.

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Решение лиги о проведении матча без зрителей связано как с указом мэрии, так и с "отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек". "Спартак" вернет средства болельщикам, которые приобрели билеты, в полном объеме.

Тем не менее на подходе к стадиону наблюдалось огромное количество сотрудников правопорядка, даже больше, чем на рядовых встречах между этими командами. Они опасались массового появления и возможной стычки между фанатами принципиальных соперников.

При этом сотрудники правопорядка не хотели пускать на матч легендарного спартаковского игрока Бориса Майорова, который приехал на машине с одним из сотрудников клуба. Но в итоге его пропустили.

Бейся за "Спартак"

Ничего подобного в плане стычек не произошло, но некоторые болельщики обеих команд все же решили доехать до места события без надежд попасть на игру. Они посмотрели обстановку вокруг арены, сделали фотографии и разошлись по ближайшим заведениям, где были установлены афиши для просмотра телетрансляции и усилена охрана. Благо матч будет транслироваться на каналах "КХЛ ТВ" и "Матч ТВ", также лига организовала бесплатную трансляцию на официальном канале в Youtube.

Большая часть поклонников была одета в красно-белые цвета. Несколько десятков активных болельщиков встретили автобус с хоккеистами "Спартака" баннером, на котором написано "Бейся за "Спартак", и речевками. Но на трибунах во время матча не будет не только шумовой, но и визуальной поддержки. Несколько любителей хоккея неспешно ходили вокруг арены, недоумевая о решении провести встречу без зрителей.

Болельщиков "Динамо" было поменьше. По информации ТАСС, бело-голубые не успели продать билеты на гостевые сектора, а только приняли заявки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", на момент закрытия продаж было приобретено более шести тысяч билетов.

Счет в серии после пяти матчей 3-2 в пользу "Динамо". Во всех встречах противостояния пока побеждала командам, игравшая на домашней площадке.

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