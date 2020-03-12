Дерби без зрителей. "Спартак" и "Динамо" впервые в истории КХЛ сыграют при пустых трибунах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими "Спартаком" и "Динамо" состоится без зрителей. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых в Парке легенд и начнется в 19:30 мск.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Решение лиги о проведении матча без зрителей связано как с указом мэрии, так и с "отсутствием технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тыс. человек". "Спартак" вернет средства болельщикам, которые приобрели билеты, в полном объеме.

Тем не менее на подходе к стадиону наблюдалось огромное количество сотрудников правопорядка, даже больше, чем на рядовых встречах между этими командами. Они опасались массового появления и возможной стычки между фанатами принципиальных соперников.

При этом сотрудники правопорядка не хотели пускать на матч легендарного спартаковского игрока Бориса Майорова, который приехал на машине с одним из сотрудников клуба. Но в итоге его пропустили.

Бейся за "Спартак"

Ничего подобного в плане стычек не произошло, но некоторые болельщики обеих команд все же решили доехать до места события без надежд попасть на игру. Они посмотрели обстановку вокруг арены, сделали фотографии и разошлись по ближайшим заведениям, где были установлены афиши для просмотра телетрансляции и усилена охрана. Благо матч будет транслироваться на каналах "КХЛ ТВ" и "Матч ТВ", также лига организовала бесплатную трансляцию на официальном канале в Youtube.