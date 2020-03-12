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Кризис в российской легкой атлетике

Ласицкене: штраф ВФЛА является наказанием за проступки конкретных людей

Организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов
Мария Ласицкене Антон Новодережкин/ТАСС
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Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Штраф, который Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должна заплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), - это не выкуп нейтральных статусов для российских спортсменов, а наказание за обман и проступки конкретных людей. Такое мнение журналистам высказала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

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В четверг совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. $5 млн ВФЛА должна выплатить до 1 июля, а остальные $5 млн могут быть не выплачены при отсутствии нарушений со стороны ВФЛА.

"Дальнейшее восстановление федерации невозможно без этой выплаты, - сказала Ласицкене. - Сумма, конечно, заоблачная, но мы сами дали повод. Стоит понимать, что штраф в $5 млн и возмещение расходов AIU по делу Лысенко - это не выкуп наших нейтральных статусов, а наказание за обман и проступки конкретных людей. Исходя из всего этого, все штрафы стоит спросить с прежнего руководства ВФЛА, люди должны отвечать за свои действия".

"На заседаниях рабочей группы ОКР [Олимпийского комитета России] я не раз говорила, что важно контролировать действия ВФЛА и после выборов. Так что рекомендация World Athletics о создании комиссии по восстановлению вполне логична. Думаю, в ближайшее время комиссия спортсменов определит как минимум двух своих представителей в данную комиссию, как и предлагает World Athletics", - отметила спортсменка.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) в ноябре постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска прыгуна в высоту Данилы Лысенко допинг-контроля, позднее Шляхтин и состав президиума ВФЛА подали в отставку, а Минспорт РФ отозвал государственную аккредитацию у ВФЛА. 28 февраля был избран новый президент ВФЛА, которым стал Евгений Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил госаккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения AIU в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко.

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Кризис в российской легкой атлетике
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