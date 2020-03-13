Рабочая группа ОКР передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА

ТАСС, 13 марта. Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) передаст свои полномочия новой комиссии ВФЛА. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, комментарий которого приводит служба информации ОКР.

Совет World Athletics предложил создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), ОКР и Министерством спорта РФ. Создание комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Данная комиссия должна будет находиться под наблюдением двух международных экспертов, которых определит World Athletics.

"Очевидно, что World Athletics идет по пути чрезвычайно жестких мер, в том числе - финансовых, по отношению к ВФЛА, и для восстановления полного доверия между организациями им еще предстоит проделать огромный объем совместной работы, - сказал Поздняков. - Международная федерация в качестве одного из условий такой работы заявляет о необходимости создания самой ВФЛА собственной рабочей группы по всем актуальным вопросам. В сложившейся ситуации сформированная в мае прошлого года рабочая группа ОКР, обеспечивая соблюдение необходимой автономии ВФЛА, что является одним из важнейших аспектов, передаст все свои полномочия новой структуре".