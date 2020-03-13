Женская сборная России вернула себе максимальную квоту в КМ по биатлону на сезон-2020/21

ТАСС, 13 марта. Женская сборная России по биатлону вернула себе максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2020/21.

Смешанные эстафеты отменены на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

В пятницу стало известно, что смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии, которые были запланированы на воскресенье, отменены. Ранее было принято решение об отмене заключительного этапа Кубка мира в Осло. Таким образом, в пятницу состоялась заключительная гонка, идущая в зачет Кубка наций, по итогам которого определяется квота каждой страны на личные гонки следующего сезона Кубка мира. Сезон завершится в субботу мужской и женской гонками преследования.

Для получения максимальной квоты (шесть человек в каждой личной гонке Кубка мира) на следующий сезон необходимо попасть в пятерку в зачете Кубка наций по итогам сезона. Сборная России заняла пятое место, набрав 6479 очков. Первой стала команда Норвегии (7865), второй - сборная Германии (7202), третьей - команда Франции (7058), четвертой - сборная Швеции (6896).

Мужская сборная России заняла четвертое место в зачете Кубка наций (6896) и сохранила максимальную квоту. Первой стала команда Норвегии (8192), второй - сборная Франции (7885), третьей - команда Германии (7211).

В сезоне-2019/20 у россиянок была квота в пять спортсменок, в сезоне-2018/19 - максимальная.

В зачете смешанных эстафет победа досталась сборной Норвегии (307), второе место у команды Франции (272), третьими стали биатлонисты из Германии (265). Сборная России стала седьмой (217).