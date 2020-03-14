Драчев считает, что сборная России могла лучше выступить на Кубке мира по биатлону

В пятницу стало известно, что смешанные эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии, которые были запланированы на воскресенье, отменены. Ранее было принято решение об отмене заключительного этапа Кубка мира в Осло. Таким образом, в пятницу состоялись заключительные гонки, идущие в зачет Кубка наций, по итогам которых в том числе распределялись квоты каждой страны на личные гонки следующего сезона Кубка мира. Женская сборная России вернула себе максимальную квоту (шесть биатлонисток), заняв пятое место в Кубке наций, мужская команда стала четвертой.

"По началу сезона, в принципе, все шло хорошо, ребята и девчонки были в тройке призеров, причем девочки шли вторыми, очень плотно боролись, - сказал Драчев. - И выступления у них были хорошие, мы первые три этапа прошли очень хорошо, как не выступали в последнее время. Потом новогодний этап подготовки и январские этапы Кубка мира выбили команду, конечно, очень серьезно, сумели поднять команду и собраться на чемпионате мира, но в целом хотелось бы лучше [выступить], потому что по плану было зайти в тройку и у мужчин, и у женщин. Но максимальная квота у женщин - это однозначно положительный момент".

"У мужчин мы очень надеялись на поддержку Матвея Елисеева и молодых ребят, но только Эдуард Латыпов после чемпионата мира более-менее вошел в хорошую спортивную форму, однако так и не смог со стрельбой справиться, хотя периодически и удивлял в некоторых гонках, - добавил Драчев. - Матвей сильно добавил в этом году, но не во всех гонках, надо по подготовке, чтобы спортсмен мог держать все старты и этапы - это очень важно, потому что он может очень хорошо собраться на отдельную гонку, но потом идет небольшой спад. Очень большая уверенность у него есть - он может очень качественно и четко проработать, например на одном старте, но нам надо, чтобы он мог держать несколько стартов подряд, необходимо поднимать функциональные возможности и психологическую устойчивость, особенно для него, потому что он может и собраться, и провалиться".

Халили уверенно вошел в команду

Драчев считает, что Елисееву необходимо прибавить в выносливости. "Матвей нормально работает с психологом, у него есть хороший опыт, но здесь я бы совместил психологов и функциональную подготовку, нужна выносливость, - сказал он. - Скорость у него появляется - и в прошлом году он добавил, а в этом у него есть несколько стартов, где он обыгрывал Александра Логинова. Это большой плюс".

Также президент СБР отметил прогресс Саида Каримуллы Халили, дебютировавшего в основной сборной в нынешнем сезоне. "Халили отлично провел весь сезон, может быть, мы ждали чуть больших результатов на юниорском чемпионате мира, но там были свои нюансы, не смог справиться, возможно, с волнением, - сказал он. - Но тем не менее он достойно выступил в этом сезоне, уверенно вошел в команду, и можно практически говорить, что он вошел и в эстафетную четверку".

Сезон завершится в субботу мужской и женской гонками преследования. Они не окажут влияния на турнирные расклады.