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Отмена соревнований из-за коронавируса

Матыцин: соревнования всероссийского масштаба пройдут с соблюдением мер по коронавирусу

Министр спорта подчеркнул, что ведомство не ограничивает календарь проведения соревнований
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Все мероприятия всероссийского масштаба будут проведены с соблюдением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на встрече со студентами Уральского федерального университета.

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"Все мероприятия, которые запланированы на территории России, я имею в виду всероссийского масштаба, пройдут с соблюдением определенного регламента, который предусматривает обеспечение мер по сохранению здоровья и противодействию распространению коронавируса. Министерство спорта никак не ограничивает календарь проведения всероссийских соревнований", - сказал он.

Матыцин добавил, что международные соревнования на территории России будут отменены только в случае обращений международных федераций.

"Что касается коронавируса, здесь надо занимать очень сдержанную позицию. Правительство сейчас активно взаимодействует с международной общественностью, создан штаб по противодействию распространению коронавируса. Я призываю вас внимательно относиться к своему здоровью, выполнять все минимальные требования гигиены, с другой стороны, не надо паниковать", - отметил Матыцин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, два у граждан КНР, один у гражданина Италии.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
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