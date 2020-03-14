Тесты трех футболистов "Фиорентины" дали положительный результат на коронавирус

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Тесты трех игроков и физиотерапевта итальянского футбольного клуба "Фиорентина" дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
"Сообщаем, что после того, как анализы Душана Влаховича дали положительный результат на коронавирус, Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и физиотерапевт Стефано Дайнелли также прошли тесты, поскольку у них были обнаружены симптомы. У всех троих [тесты на коронавирус] дали положительный результат, их жизни ничего не угрожает, они находятся дома в изоляции", - говорится в заявлении клуба.
"Фиорентина" находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков после 26 игр.
10 марта все спортивные соревнования в Италии, включая футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступившим в силу декретом о введении карантина на всей территории страны. Согласно данным на вечер пятницы, жертвами заболевания в Италии, вызываемого коронавирусом нового типа, стали 1266 человек из 17660 инфицированных с начала вспышки.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.