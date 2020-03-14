Тесты трех футболистов "Фиорентины" дали положительный результат на коронавирус

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Тесты трех игроков и физиотерапевта итальянского футбольного клуба "Фиорентина" дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

"Сообщаем, что после того, как анализы Душана Влаховича дали положительный результат на коронавирус, Патрик Кутроне, Херман Пеццелья и физиотерапевт Стефано Дайнелли также прошли тесты, поскольку у них были обнаружены симптомы. У всех троих [тесты на коронавирус] дали положительный результат, их жизни ничего не угрожает, они находятся дома в изоляции", - говорится в заявлении клуба.

"Фиорентина" находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков после 26 игр.