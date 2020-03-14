КХЛ опровергла информацию о снятии финского "Йокерита" с плей-офф

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Финский "Йокерит" не отказывался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Ранее в пятницу финский портал Yle сообщил, что "Йокерит" досрочно завершит выступление в плей-офф КХЛ из-за коронавируса. Позднее источник в клубе в разговоре с корреспондентом ТАСС опроверг информацию о снятии.

"Информация неверная, "Йокерит" не отказался от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф. Лига ведет консультации со всеми клубами и всеми заинтересованными сторонами, мониторит ситуацию в режиме 24/7. Об итоговых решениях КХЛ в обязательном порядке официально оповестит средства массовой информации и болельщиков. КХЛ, разделяя озабоченность СМИ положением в чемпионате, тем не менее рекомендует им пользоваться информацией, опубликованной на официальных сайтах клубов и лиги", - сообщает пресс-служба КХЛ.

"Йокерит" в первом раунде плей-офф КХЛ обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4-2. Во втором раунде финская команда встретится с петербургским СКА. В четверг пресс-служба "Йокерита" сообщила о том, что домашние матчи клуб будет проводить без зрителей в связи с указом правительства Финляндии о том, все публичные мероприятия с участием более 500 человек отменены. Первые два матча в серии пройдут 17 и 19 марта в Санкт-Петербурге, матчи в Хельсинки запланированы на 21 и 23 марта, в случае необходимости пятый матч пройдет в Санкт-Петербурге 25 марта, шестой - в Хельсинки 27 марта, седьмой - в Санкт-Петербурге 29 марта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.