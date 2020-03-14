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Отмена соревнований из-за коронавируса

"Йокерит" пока не принял решение об отказе от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

В пятницу финский портал Yle сообщил о снятии "Йокерита" с плей-офф
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Решение об отказе хельсинкского "Йокерита" от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса пока не принято. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

Ранее в пятницу финский портал Yle сообщил, что "Йокерит" досрочно завершит выступление в плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

"Клуб не отказался от участия в плей-офф КХЛ. Если будет решение [об отказе], то оно будет подтверждено официальным письмом в лигу. В настоящий момент такого решения не было. Врачи клуба находятся в постоянной связи с соответствующими министерствами", - говорится в сообщении.

"Йокерит" в первом раунде плей-офф КХЛ обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 4-2. Во втором раунде финская команда встретится с петербургским СКА. В четверг пресс-служба "Йокерита" сообщила о том, что домашние матчи клуб будет проводить без зрителей в связи с указом правительства Финляндии о том, все публичные мероприятия с участием более 500 человек будут отменены. Первые два матча в серии до четырех побел пройдут 17 и 19 марта в Санкт-Петербурге, матчи в Хельсинки запланированы на 21 и 23 марта, в случае необходимости пятый матч пройдет в Санкт-Петербурге 25 марта, шестой - в Хельсинки 27 марта, седьмой - в Санкт-Петербурге 29 марта.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.

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Отмена соревнований из-за коронавируса
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Отмена соревнований из-за коронавируса
КХЛ опровергла информацию о снятии финского "Йокерита" с плей-офф
Ранее в пятницу финский портал Yle сообщил, что "Йокерит" снялся с плей-офф из-за коронавируса
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