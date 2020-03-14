СМИ: чемпионат Англии по футболу нынешнего сезона на 75% не будет завершен

ТАСС, 14 марта. Сезон футбольного чемпионата Англии с вероятностью 75% не будет завершен. Об этом сообщает телеканал Sky со ссылкой на анонимного источника в одной из команд лиги.

"Один высокопоставленный источник в клубе премьер-лиги заявил, что на 75% нынешний сезон не будет завершен", - сообщает Sky.

Английская премьер-лига приостановила до 3 апреля все матчи из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги. В чемпионате Англии сыграно 29 туров из 38. В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" с отрывом от ближайшего преследователя в 25 очков.

По данным на 13 марта, в Великобритании зарегистрировано более 500 случаев заражения, 8 человек умерли.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.