Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса

ТАСС, 13 марта. Английская футбольная премьер-лига приостановлена до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились главный тренер "Арсенала" Микель Артета" и футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои. На домашнем карантине находится футболист "Манчестер Сити" Бенджамин Менди и несколько игроков "Лестера".

В чемпионате Англии сыграно 29 туров из 38. В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" с отрывом в 25 очков. Один из самых титулованных клубов не был чемпионом с 1990 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132,5 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. В Великобритании зарегистрировано более 500 случаев заражения, 8 человек умерли.