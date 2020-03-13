{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Матчи отложены минимум до 3 апреля
Стадион "Олд Траффорд" AP Photo/Dave Thompson
Описание
Стадион "Олд Траффорд"
© AP Photo/Dave Thompson

ТАСС, 13 марта. Английская футбольная премьер-лига приостановлена до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
УЕФА отложил все матчи еврокубков следующей недели

Также остановлены матчи второго, третьего и четвертого дивизионов и женской футбольной лиги.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились главный тренер "Арсенала" Микель Артета" и футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои. На домашнем карантине находится футболист "Манчестер Сити" Бенджамин Менди и несколько игроков "Лестера".

В чемпионате Англии сыграно 29 туров из 38. В турнирной таблице лидирует "Ливерпуль" с отрывом в 25 очков. Один из самых титулованных клубов не был чемпионом с 1990 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132,5 тыс. человек, около 5 тыс. умерли. В Великобритании зарегистрировано более 500 случаев заражения, 8 человек умерли. 

Теги
ВеликобританияОтмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Матч молодежного первенства России по футболу прерван из-за драки
Футболисты "Тамбова" и "Крыльев Советов" получили пять красных карточек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС