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Кубок мира по биатлону

Трехкратная обладательница Кубка мира по биатлону Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

Финская спортсменка проведет последнюю гонку на домашнем этапе в Контиолахти
Кайса Мякяряйнен Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кайса Мякяряйнен
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 марта. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен объявила о завершении карьеры. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Последнюю гонку 37-летняя биатлонистка проведет в субботу, выйдя на старт пасьюта на этапе Кубка мира в Контиолахти. Финский этап станет заключительным в сезоне-2019/20 после отмены этапа в норвежском Холменколлене из-за угрозы распространения коронавируса. По этой же причине этап Кубка мира в Контиолахти проходит при пустых трибунах.

"Я начала тренироваться на этом стадионе (в финском Контиолахти - прим. ТАСС), и сегодня моя международная биатлонная карьера заканчивается здесь же, - написала спортсменка. - Не так, как я хотела, без зрителей, но у нас не было выбора".

"Я спокойно приняла это решение, даже несмотря на то что оно эмоционально, а этот сезон был трудным. Но это не отменяет всего хорошего, что было у меня в биатлонном прошлом. Сегодня я буду наслаждаться своей последней гонкой на Кубке мира", - написала Мякяряйнен.

Мякяряйнен трижды побеждала в общем зачете Кубка мира, в ее активе 27 побед в личных гонках и 85 призовых мест в рамках Кубка мира. Финская биатлонистка является чемпионкой мира, в ее активе также одна серебряная и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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Кубок мира по биатлону
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