Дальше без Фуркада. Французский биатлонист завершил карьеру

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вслед за Уле-Эйнаром Бьорндаленом мировой биатлон лишился еще одной легенды - объявление о завершении карьеры сделал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Заключительным стартом для француза станет гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, она же и завершит текущий международный сезон.
Такой спортсмен заслуживал иной прощальной гонки, но свои коррективы внес коронавирус. Распространение инфекции вынудило Контиолахти отказаться от проведения в воскресенье сингл-микста и смешанной эстафеты, а Осло - от заключительного этапа Кубка мира.
Однако подобный форс-мажор может помочь Фуркаду уйти из спорта на победной ноте. Он все еще сохраняет шансы на титул в Кубке мира, где единственным конкурентом остается Йоханнес Бё, который после перерыва, связанного с появлением в его семье ребенка, активно догоняет француза в общем зачете. Все решится в гонке преследования, в ней первым стартует Бё, а Фуркад начнет через 21 секунду. "Остался последний танец", - написал Бё, узнав о решении француза.
Мечты сбываются
Окончательное решение завершить карьеру Фуркад принял во время чемпионата мира. В феврале в Антхольце он догнал Бьорндалена, которому принадлежит рекорд по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира (11), и помог своей сборной стать первой в эстафете.
"От Ванкувера до Осло, соревнуясь с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемпом, Йоханнесом Бё и многими другими, я осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции, - написал 31-летний Фуркад. - Я сражался и побеждал, страдал, падал и поднимался, самое главное, что я вырос. Я имел возможность видеть, как растет мой спорт, наблюдал это во Франции и других местах. Тот самый спорт, который я люблю, которому посвятил большую часть своей жизни и который взамен дал мне все".
Фуркад мог закончить карьеру сразу после Олимпийских игр 2018 года, но решил продолжать. В своем обращении он об этом не пишет, однако известно, что его главные спонсорские контракты истекали в 2020 году, это было важной причиной для продолжения карьеры. Вопрос заключался лишь в том, хватит ли ему мотивации бороться до Игр 2022 года в Пекине.
Прошлый провальный сезон и нынешний, видимо, убедили его, что оставаться на вершине еще два года он уже не сможет. Доминирование Йоханнеса Бё стало слишком очевидным, а быть на вторых ролях семикратный обладатель Кубка мира, видимо, не захотел.
"Я считаю, поставить точку на пике карьеры является правильным решением, - сказал глава Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. - Он уже доказал, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира, завтра мы узнаем, сумеет ли Фуркад завершить карьеру на вершине, завоевав восьмой Кубок мира".
Людоед насытился
Фуркад провел в биатлоне 20 лет, после ухода в 2018 году восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена он стал главным лицом этого вида спорта. Свою первую олимпийскую награду спортсмен завоевал на Играх 2010 года в Ванкувере - серебро в масс-старте. После этого были два золота и серебро в Сочи, а также хет-трик к Пхёнчхане.
К Фуркаду было приковано особое внимание, к его мнению прислушивались, его заявления вызывали резонанс. Касалось это и вопроса допинга в российском спорте, который актуален до сих пор. Француз никогда не скрывал своего негативного отношения к допингистам и обманщикам, не стеснялся говорить об этом, что порой вызывало неоднозначную реакцию в российском обществе. Особенно, когда речь заходила об Александре Логинове.
Француз до сих пор не может простить лидеру российской команды его молчание по поводу допингового прошлого, связанного с употреблением эритропоэтина, нежелание соперника извиниться или объясниться. Логинов в этой истории считает себя жертвой, однако разглашать подробности дела не спешит.
Возможно, именно по этой причине на чемпионате мира 2017 года Фуркад то ли случайно, то ли специально сбил Логинова на трассе во время смешанной эстафеты. Предыдущий лидер российской сборной Антон Шипулин тогда встал на защиту своего товарища по команде, который только вернулся в спорт после допинговой дисквалификации, и не подал руки французу во время церемонии награждения. "Мартен, ты - свинья!", - произнес тогда Дмитрий Губерниев, что достаточно хорошо отражало царивший накал страстей.
Однако рассорить видных биатлонных фигур та ситуация не смогла, примирение было найдено. При этом российский голос биатлона в своих репортажах никогда не скрывал восхищения Фуркадом, именно с его подачи француз получил одно из прозвищ - "Французский дьявол". Правда, только в России. На родине его называют несколько иначе - "Каталонский людоед".
Теперь эти прозвища к нему мало применимы, необходимости ходить на охоту с ружьем у Фуркада больше не будет. Он погружается в дела семейные. Спортсмен женат, растит двух дочерей, которым теперь сможет уделять больше внимания. О своем материальном благосостоянии он тоже может не беспокоиться, иначе бы точно не уходил.