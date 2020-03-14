Дальше без Фуркада. Французский биатлонист завершил карьеру

Спортсмен завоевал за время своей карьеры пять золотых медалей на Олимпийских играх, 13 наград высшей пробы на чемпионатах мира и семь раз выигрывал Кубок мира

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вслед за Уле-Эйнаром Бьорндаленом мировой биатлон лишился еще одной легенды - объявление о завершении карьеры сделал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад. Заключительным стартом для француза станет гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, она же и завершит текущий международный сезон.

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Такой спортсмен заслуживал иной прощальной гонки, но свои коррективы внес коронавирус. Распространение инфекции вынудило Контиолахти отказаться от проведения в воскресенье сингл-микста и смешанной эстафеты, а Осло - от заключительного этапа Кубка мира. Однако подобный форс-мажор может помочь Фуркаду уйти из спорта на победной ноте. Он все еще сохраняет шансы на титул в Кубке мира, где единственным конкурентом остается Йоханнес Бё, который после перерыва, связанного с появлением в его семье ребенка, активно догоняет француза в общем зачете. Все решится в гонке преследования, в ней первым стартует Бё, а Фуркад начнет через 21 секунду. "Остался последний танец", - написал Бё, узнав о решении француза. Мечты сбываются Окончательное решение завершить карьеру Фуркад принял во время чемпионата мира. В феврале в Антхольце он догнал Бьорндалена, которому принадлежит рекорд по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира (11), и помог своей сборной стать первой в эстафете. "От Ванкувера до Осло, соревнуясь с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемпом, Йоханнесом Бё и многими другими, я осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции, - написал 31-летний Фуркад. - Я сражался и побеждал, страдал, падал и поднимался, самое главное, что я вырос. Я имел возможность видеть, как растет мой спорт, наблюдал это во Франции и других местах. Тот самый спорт, который я люблю, которому посвятил большую часть своей жизни и который взамен дал мне все". Фуркад мог закончить карьеру сразу после Олимпийских игр 2018 года, но решил продолжать. В своем обращении он об этом не пишет, однако известно, что его главные спонсорские контракты истекали в 2020 году, это было важной причиной для продолжения карьеры. Вопрос заключался лишь в том, хватит ли ему мотивации бороться до Игр 2022 года в Пекине.

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Прошлый провальный сезон и нынешний, видимо, убедили его, что оставаться на вершине еще два года он уже не сможет. Доминирование Йоханнеса Бё стало слишком очевидным, а быть на вторых ролях семикратный обладатель Кубка мира, видимо, не захотел. "Я считаю, поставить точку на пике карьеры является правильным решением, - сказал глава Союза биатлонистов России, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. - Он уже доказал, что последние годы являлся сильнейшим биатлонистом мира, завтра мы узнаем, сумеет ли Фуркад завершить карьеру на вершине, завоевав восьмой Кубок мира". Людоед насытился Фуркад провел в биатлоне 20 лет, после ухода в 2018 году восьмикратного олимпийского чемпиона Бьорндалена он стал главным лицом этого вида спорта. Свою первую олимпийскую награду спортсмен завоевал на Играх 2010 года в Ванкувере - серебро в масс-старте. После этого были два золота и серебро в Сочи, а также хет-трик к Пхёнчхане. К Фуркаду было приковано особое внимание, к его мнению прислушивались, его заявления вызывали резонанс. Касалось это и вопроса допинга в российском спорте, который актуален до сих пор. Француз никогда не скрывал своего негативного отношения к допингистам и обманщикам, не стеснялся говорить об этом, что порой вызывало неоднозначную реакцию в российском обществе. Особенно, когда речь заходила об Александре Логинове.