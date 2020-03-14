УЕФА рассматривает возможность переноса чемпионата Европы на 2021 год

ТАСС, 14 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Об этом заявила член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин, чьи слова приводит портал Football Italia .

"Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год. Поэтому мы рассматриваем вариант с переносом чемпионата Европы на следующий год" - сказала Кристиллин.

Ранее были прерваны ведущие европейские национальные чемпионаты, также отложены ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта состоится видеоконференция с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией.