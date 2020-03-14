Баскетболистов клуба "Локомотив-Кубань" проверяют на коронавирус после матча с "Калевом"

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" проходят тестирование на заражение коронавирусом после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего розыгрыша турнира в связи с распространением коронавируса. В субботу "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как был обнаружен коронавирус у одного из членов команды.

"Сегодня лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба "Калев" подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники клуба "Локомотив-Кубань", которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине", - приводит пресс-служба слова президента клуба Андрея Ведищева.

Матч в Таллине состоялся 12 марта. За десять дней до выезда краснодарская команда начала курс фармакологической поддержки, направленный на профилактику вирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.