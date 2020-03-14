{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отмена соревнований из-за коронавируса

Баскетболистов клуба "Локомотив-Кубань" проверяют на коронавирус после матча с "Калевом"

В субботу "Калев" объявил об обнаружении коронавируса у одного из членов команды

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" проходят тестирование на заражение коронавирусом после матча Единой лиги ВТБ с таллинским "Калевом". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

На эту тему
Фазель заявил, что не удивлен решением "Йокерита" не играть в плей-офф КХЛ

В пятницу Единая лига ВТБ объявила о приостановке текущего розыгрыша турнира в связи с распространением коронавируса. В субботу "Калев" объявил о двухнедельном карантине после того, как был обнаружен коронавирус у одного из членов команды.

"Сегодня лига ВТБ официально оповестила нас, что у представителя клуба "Калев" подтвержден коронавирус. Все игроки и сотрудники клуба "Локомотив-Кубань", которые были в Таллине на матче, отправлены на карантин. Команда и тренерский штаб проходят тестирование на наличие вируса. В ближайшие дни мы получим результаты, но пока все будут находиться на карантине", - приводит пресс-служба слова президента клуба Андрея Ведищева.

Матч в Таллине состоялся 12 марта. За десять дней до выезда краснодарская команда начала курс фармакологической поддержки, направленный на профилактику вирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
Отмена соревнований из-за коронавируса
Реклама на ТАСС
Отмена соревнований из-за коронавируса
"Решение трудное, но необходимое". "Йокерит" отказался играть в КХЛ из-за коронавируса
Клуб из Хельсинки должен был сыграть со СКА во втором раунде плей-офф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС